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03 Ekim 2022 Pazartesi 18:05:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 18:05:00

Bakan Ersoy'dan müzisyen cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak takip edeceğiz

Kaynak: AA

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Müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, öldürenlerin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek "İnşallah örnek olacak bir cezayla bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergilerin açılışı için bulunduğu Resim ve Heykel Müzesi'nde, müzisyen Onur Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını istediklerini söyledi.

Şener'i öldürenlerin yakalanmasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Ersoy, "En kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılırlar ve layığını bulurlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"İSTEĞİMİZ SUÇLU BULUNAN KİŞİLERİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASIDIR"

Ersoy, bir gazetecinin "Bakanlık olarak takipçisi olacak mısınız? Size ulaşan yeni bilgiler var mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum."

Etiketler : Bakan Ersoy Onur Şener cinayet
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