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10 Aralık 2023 Pazar 07:13:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 07:13:00

Bakan Ersoy'dan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Atlığ için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziğinin eşsiz hafızası, koro şefi, ses sanatçısı ve değerli müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Müziğe olan tutkusu ve katkılarıyla hepimizin kalbinde özel bir yer edinen, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun da kurucusu olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Etiketler : mehmet nuri ersoy devlet sanatçısı nevzat atlığ taziye mesajı
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