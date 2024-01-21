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Ayasofya açıklaması: Kapı değil, koruma tüneli
21 Ocak 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 09:00:00

Bakan Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Kapı değil, koruma tüneli

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya Camisi'nin tartışmalara neden olan endüstriyel kepenkli yeni giriş kapısıyla ilgili son noktayı koydu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'nin tartışmalara neden olan endüstriyel kepenkli yeni giriş kapısıyla ilgili son noktayı koydu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ersoy, söz konusu giriş kapısının taşınabilir mobil bir koruma tüneli olduğunu söyledi.

Geçen seneden beri Ayasofya'nın genelinde kapsamlı bir restorasyon başlattıklarını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "İki esas konumuz var; Restorasyon ve İstanbul depremine Ayasofya'yı hazır hale getirmek. Bu bir kapı değil, konteyner gibi düşünün, 2 dakikada alırsınız. Bunlar mobil yapılar. Minarenin işi bittiği zaman bu iskele sökülecek ve bu kapıda buradan alınacak. Orijinal kapıdan girişler devam edecek."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya'daki restorasyonun yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Etiketler : mehmet nuri ersoy ayasofya cami giriş kapısı
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