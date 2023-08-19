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19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:38:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:38:00

Bakan Ersoy Sümela "Kültür Yolu Festivali"ne katıldı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere iştirak etti.

Ersoy, festival çerçevesinde Kızlar Manastırı'nda organize edilen, Letonyalı fotoğraf sanatçısı Andris Zegners'in "Amberin Sırları" adlı sergisini inceledi, sanatçıdan bilgi aldı.

Aynı alandaki "Akkase" adlı ebru sergisini de gezen Ersoy, bir süre "Dünyadan Şarkılar Trio" adlı konseri dinledi.

Ersoy, daha sonra Ganita Park Alanı'nda Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl ile şef Doğa Çitçi ve Aydın Demir'in Karadeniz mutfağından lezzetler sunduğu gastronomi etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'a, Evliya Çelebi'nin de "Seyahatname" adlı eserinde bahsettiği "tarçınlı hamsi pilaki" ikram edildi.

Ersoy, Trabzon denilince akla gastronominin geldiğini belirterek, "Kendine has bir mutfağı var. Unutulmuş olan kesimlerinin bu festival vesilesiyle tekrar parlatılması, tekrar kitlelere yayılmasını sağlamak bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Amacına da ulaştığını gösteriyor festivalin." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Ayasofya Camisi'nin bahçesinde gerçekleştirilen ebru gösterisini de takip etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Trabzon'da bugün başlayan "Sümela Kültür Yolu Festivali", konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

Etiketler : Trabzon Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sümela Kültür Yolu Festivali
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