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13 Ağustos 2023 Pazar 16:25:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 16:25:00

Bakan Ersoy muhtarlarla buluşma gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ersoy, kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir otelde muhtarlarla toplantı yaptı.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ve AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar da eşlik etti.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muhtarlar Antalya
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