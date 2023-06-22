Bakan Ersoy: İstanbul'un 'Gastro City' unvanı tescillendi

Bakan Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Turizm gelirinin 2022'de atılan adımlar neticesinde 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 51,4 milyon kişiye ulaştığına işaret eden Ersoy, "2021 rakamlarıyla kıyasladığımızda gelirlerde yüzde 53, ziyaretçi sayısında ise yüzde 75'lik bir artışı yakalamış olduk." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, salgın öncesinde Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan ülkeler içinde 6. sırada olduğunu, 2022'de ise 3. ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yaşamış olduğumuz depremler ve seçim sürecine rağmen hedeflerimizi koruyoruz. 2028'te ise hedefimiz çok daha büyük; 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör paydaşlarının da özverili çalışmaları ve destekleriyle hedeflerimizi birer birer tutturacağız."

"PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNCELİK VERİYORUZ"



Bakan Ersoy, Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte olduğu gibi bugün de krizlerle karşılaşabildiğini belirterek, "Biz Bakanlık olarak küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığımızı artırmak, ülkemize nitelikli turist getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına da değinen Ersoy, "Dört yıl önce kurduğumuz TGA sayesinde ülkemizin tanıtımını çok daha profesyonel bir biçimde yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Ersoy, 10 dilde yayın yapan GoTürkiye internet sitesinin yılın ilk 6 ayında 75 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"GoTürkiye Instagram hesabı, sahip olduğu 2.6 milyon takipçi sayısı ile dünyada Avustralya ve Dubai'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bunların yanı sıra 2022'de 89 ülkeden 6 bin 610 kişiyi, 77 ilimizde düzenlediğimiz toplam 421 etkinlikte misafir ettik. Bu ağırlamalar sonucunda, 50.3 milyar basın erişimi, 601.8 milyon sosyal medya erişimi sağlandı."

"İSTANBUL'UN GASTRO CİTY UNVANI TESCİLLENDİ"



Turizmde önem verilen konuların başında ürün çeşitliliğinin geldiğini aktaran Ersoy, bu bağlamda gastronomi alanında da ciddi çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Ersoy, İstanbul'un Michelin Rehberi'ne dahil edildiğini sözlerine ekleyerek, "Böylece İstanbul'un 'gastro city' unvanı da tescillenmiş oldu. Ayrıca İstanbul'da bulunan 53 restoran Michelin Rehberi'nde yerini aldı. Rehbere girecek ve yıldız alacak yeni restoranlar da önümüzdeki sonbaharda Michelin tarafından açıklanacak. Amacımız 2023 yılında Türkiye'den birkaç destinasyonu daha Michelin Rehberi'ne eklemek." şeklinde konuştu.



Turizmde rekabet gücünü yükseltmenin en önemli yolunun "sürdürülebilirlik ilkeleriyle" hareket etmek olduğunun altını çizen Ersoy, şunları söyledi:

"Bu talebi görerek sektöre düzenleyici standartlar getirme kararı aldık. Programda geçişin 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlandı. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan programın ilk aşaması 2023, ikinci aşaması 2025, son aşama ise 2030 yılında gerçekleştirilecek olup bu süreçte tüm uluslararası standartların sağlanması hedeflendi. Konaklama tesisleri, ilk aşamada belirlenen standartların yüzde 30'una, ikinci aşamada yüzde 70'ine üçüncü aşamada ise yüzde 100'üne uyum sağlayacak ve 2030 yılında tüm tesisler 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı' olacak."

Mehmet Nuri Ersoy, gerekli kriterleri karşılayarak alınan toplam belge ve sertifika sayısının 2 bin 147'ye ulaştığı ve dünyada en çok sertifika alan ülkenin Türkiye olduğunu aktararak, yüzde 100 uyum ile sertifika almaya hak kazanan tüm tesislerin, Bakanlık, TGA web siteleri ve GoTürkiye'de ilan edildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyeti neticesinde kurulan hükümetin, 20 yılı aşkın tecrübesi ve yeni başlangıç heyecanıyla yeni proje ve hedeflerini belirlediğine işaret eden Ersoy, "Eminim ki Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2023 yılı, turizmde yeni rekorları kıracağımız bir yıl olarak tarihe geçecek." diye konuştu.

"İSTANBUL'DAKİ HEDEFLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİZ"



İstanbul Valisi Davut Gül, turizmin iş dünyasının lokomotif sektörlerinden biri olduğunu aktararak, "Bayramdan sonra yapacağımız planlamayla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul'daki politikalarını, hedeflerini en kısa sürede en iyi şekilde yerine getireceğiz." dedi.

Bakan Ersoy'a, bakan yardımcılarına ve tüm ekibe İstanbul'a verecekleri destek için teşekkür eden Gül, "Şanslıyız, sektörü bilen bir bakanımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Türkiye Yüzyılı'na ilişkin turizm hedeflerini birlikte gerçekleştirecek olmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı, eğitimden sağlığa, teknolojiden bilime, turizmden kültür sanata dünyaya iddiamızı haykıracağımız bir yüzyıl olacak." ifadesini kullandı.

Yıldız, Beyoğlu Belediyesinin kültür, sanat ve turizm alanında ilgili kurumlarla iş birliği yaparak güzel eserler ortaya çıkaracağına olan inancını dile getirdi.

"DEPREMLERİN ACISINI HALA YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"



TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, kamu ve özel sektör iş birliğiyle normalleşme adımlarının atıldığına işaret ederek, "Hepimizi yasa boğan Kahramanmaraş ilimizde önemli oranda can kaybı ve yıkıma yol açan depremlerin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörün "Gün Dayanışma Günüdür" düsturuyla ihtiyaç duyulan her zaman ülkesinin ve milletinin yardımına koştuğunu vurgulayan Eresin, şöyle konuştu:

"Sektörümüz, hiçbir yerden talimat beklemeden, yaşanan bu felaketin ilk anından itibaren duyarlılığını göstermiş ve imkanları ölçüsünde yardım ve desteklerini yapmaya başlamıştır. TÜROB olarak üyelerimiz tarafından tedarik edilen acil ihtiyaç malzemeleri ile arama ve kurtarma malzemeleri, başta AFAD olmak üzere ilgili valilikler, belediyeler, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve yardım kurumlarıyla koordinasyon içinde bölgeye yönlendirilmiştir. Şunu memnuniyet ve büyük bir onurla ifade etmek isterim ki sektörümüzde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri hiçbir karşılık beklemeden otellerinin kapısını ardına kadar depremzede kardeşlerimizin barınması için açmıştır."

Cumhurbaşkanı seçimlerinin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirildiğini dile getiren Eresin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühü ve ferasetiyle yaptığı tercih sonucunda yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Yapılan seçimde milletimiz, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur." diye konuştu.

Seçim sonuçlarının ülkeye, millete ve turizm sektörüne hayırlı olmasını temenni eden Eresin, ayrıca vefat eden önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden Ömer Faruk Boyacı ile Mercan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Mengü'ye Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından TÜROB'un yeni üyelerine plaket takdim edildi, toplantıya katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.