Bakan Ersoy duyurdu! Kovid-19 test merkezleri açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.
"Türkiye Kovid-19 önlemleri bakımından en güvenli ülke"
Ersoy, Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu belirtti.
Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişikin, "Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- Kızı PKK terör örgütü tarafından kaçırılan anenin Almanya'daki direnişi sürüyor
- FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon! 65 kişiden 41'i gözaltına alındı
- Büyükçekmece'deki hortumun nedeni belli oldu
- Babalar Günü harcamaları 3 kat arttı
- Havaalanlarında yeni dönem!
- Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: İsterlerse anlaşma yaparız