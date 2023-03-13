Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü

Bakan Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra AFAD'ın, Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda kurduğu konteyner kenti ziyaret etti.

Burada Süleyman Soylu ile depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Ersoy, halkın sorun ve talepleri dinledi.

Daha sonra Akçadağ ilçesine geçen Ersoy, burada vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Depremde zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulunan Ersoy, ardından Ören Mahallesi'nde ziyaret ve incelemelerine devam etti.