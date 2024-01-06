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Bakan Ersoy, Antalya'da çeşitli temaslarda bulundu
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06 Ocak 2024 Cumartesi 16:29:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 16:29:00

Bakan Ersoy, Antalya'da çeşitli temaslarda bulundu

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Kentte temaslarını sürdüren Ersoy'u, il başkanlığına gelişinde AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Onur Temel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile partililer karşıladı.

İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ersoy, ziyareti sonrası MHP İl Başkanı Temel'e temsili 57. Alay Sancağı hediye etti.

Temel ise Bakan Ersoy'a imzalı Antalyaspor forması ile Türk bayrağı taşıyan bozkurt heykeli ve Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserini takdim etti.

Etiketler : Mehmet Nuri Ersoy Kültür Turizm Bakanı MHP Antalya
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