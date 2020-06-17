Bakan Erdoğan, Bakan Selçuk ve sendika temsilcilerini kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki sendika temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki sendika temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Bakan Selçuk ile beraberinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
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