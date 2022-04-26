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26 Nisan 2022 Salı 00:52:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 00:52:00

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı

Kaynak: TRT Haber

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek yanıt verdi.

Keçiören'deki bir evin elektriğinin 4 aydır kesik olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.Twitter hesabı üzerinden duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "İspat istemiştiniz, işte ispatı" dedi ve şu sözlere yer verdi:

"Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız.

Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur.

O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?

O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından, 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir."

Etiketler : Elektrik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu
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