Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı
Kaynak: TRT Haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek yanıt verdi.
"Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız.
Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur.
Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 25, 2022
Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız.
İspat istemiştiniz, işte ispatı; https://t.co/LCc4anXtpJ
O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?
O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından, 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir."