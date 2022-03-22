Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Yerli gaz için 2023 sinyali
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, "Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazına ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Karadeniz gazında geri sayım sürüyor" diyen Bakan Dönmez, paylaşımında "Bugün, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk." ifadelerine yer verdi.
Karadeniz gazını 2023 yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe" ifadelerini kullandı.
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