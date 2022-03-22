Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Karadeniz gazına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabından Karadeniz gazıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Dönmez, çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.
Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ��— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 22, 2022
�� Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak. pic.twitter.com/2DXFZz8SMT
- Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
- Türkiye'de 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet tartışmalarına ilişkin açıklama
- Bakan Çavuşoğlu: Ateşkesin tesis edilmesi lazım
- Başkan Erdoğan: Zelenskiy ve Putin ile temaslarımız sürüyor
- Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak