Türkiye'den Akkuyu için net mesaj: Gecikmeye tahammülümüz yok

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06 Eylül 2022 Salı 15:38:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 15:38:00

Bakan Dönmez'den Akkuyu için net mesaj: Gecikmeye tahammülümüz yok

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtirken ''Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına hatırlattık." ifadelerini kullandı.

Dönmez, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde doğal gaz fiyatlarının 20 kat arttığını kaydetti.

Ağustos sonunda enerji diplomasisi anlamında yoğun günler yaşadıklarını anlatan Dönmez, Umman ile doğal gaz ticareti konusunda şartlar uygun olunca harekete geçileceğini ifade etti.

KATAR VE UMMAN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Dönmez, Katar ile de görüşmeler yürütüldüğünü ve halihazırda gaz ticareti yapıldığını belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttı. Rusya da gazı kestiği için tüm dünyada doğal gaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar anormal şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç alırız." diye konuştu.

Endonezya'da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na da katıldıklarını anımsatan Bakan Dönmez, ardından Malezya şirketi Petronas'ın Başkanı Mohd Bakke Saleh görüştüklerini ifade etti.

Dönmez, Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında güçlü bir iş birliği olacağını kaydetti.

Küresel piyasalarda yaşanan enerji krizine de değinen Dönmez, doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıldığını anımsatarak, "Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

- AKKUYU NGS'DE SON DURUM

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Dönmez, "Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına hatırlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki ferro bor tesisinin temelinin de 17 Eylül'de atılacağını kaydetti.

Etiketler : AKKUYU BAKAN DÖNMEZ doğal gaz fiyatları
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