  • BIST
    109111
  • Dolar
    6,7410
  • Euro
    7,5713
  • Altın
    367,2780
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cezayir ile Fransa arasında ipler gergin
Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenme ...
Filistin'de olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 104'e yükseldi
Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 Kovid-19 vakası görüldü
Bakan Varank'tan girişimcilere el kitabı önerisi
MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Korkutan koronavirüs uyarısı: Hızlı şekilde eski normale dönersek 2. dalga daha beklenenden erken ge ...
Sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ele ele geç ...
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Tehlikeli şiddet sarmalı! ABD'yi ne bekliyor?
Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıtta büyük indirim
İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı
Manisa'da feci kazası!
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı
"Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol"
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 15:38:00

Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli." dedi.

Dönmez, Bakanlık binasında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleriyle bir araya geldi.

Son 3 ayın dünya ve Türkiye açısından sancılı geçtiğine dikkati çeken Dönmez, artık yeni döneme 'yelken' açıldığının altını çizdi.

Çarkların yeniden döndüğü, kepenklerin açıldığı ve üretim ile hizmetin yeniden canlandığı bir döneme girildiğini vurgulayan Dönmez, "Enerji sektörü olarak normalleşme dönemine hazırız." ifadesini kullandı.

Dönmez, sanayi üretiminin yavaşlamasının elektrik ve doğal gaz tüketiminde yaklaşık yüzde 15'lik bir talep daralmasına neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada buna benzer daralmalar oldu. Küresel anlamda petrol tarafında yüzde 30-40'lara varan düşüşler gördük. 2019'da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 62'ler seviyesindeydi. Bu yılın ocak-mayıs döneminde elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 66'lık kısmını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. 24 Mayıs günü ise tarihi rekoru yakaladık ve günlük üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. İnşallah yıl içinde bu oranları arttırmayı hedefliyoruz."

- "ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN YATIRIMCININ YANINDAYIZ"

Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını süresince maden, petrol arama ve üretim sektörlerinin korunmasına yönelik desteklerinin olduğunun altını çizerek, bu sürecin yeni tecrübe ve deneyimlerle güçlenerek geride bırakılacağını söyledi.

Maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Dönmez, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli." dedi.

Pozitif gündem oluşturulması için kamu-özel sektörün beraber hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Dönmez, "Yaşanan onca bölgesel krize, iç ve dış sınamalara rağmen ortaya çıkacak yeni fırsatlar daha büyük hedefler için cesur olmanın gerekliliğini de net bir şekilde karşımıza çıkarmaktadır." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için elini taşın altına koyan her yatırımcının yanında olduklarını vurguladı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yaptığı sunumda salgın süresince attıkları adımları ve aldıkları önlemleri anlattı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER