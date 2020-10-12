Bakan Dönmez açıkladı! Türkiye'de ilk defa üretilecek

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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 16:00:00

Bakan Dönmez: Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye'de ilk defa lityum üretimine başlayacağız

Kaynak: İHA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye'de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek” dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Maden İşletmesinde, bor kaynaklarından lityum üretilecek tesiste hazırlıklar hızla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek” açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun sonucu. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın temeli atıldı. Biz kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun teminini yapabileceğimizi söyledik. 500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye’de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI: BİZ MASADAYIZ

Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda karbon arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Şu anda 2 sondaj gemimiz var. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam edecek. Bizim, kimsenin malında gözümüz yok. Diyalog süreci devam ediyor. Navtex sürecinde, diplomasi sekteye uğramadı. Biz masadayız.

DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI HAKKINDA...

Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. O dönemde biz iki katmanda çalışmalarımızı yaptığımızı söylemiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanır ve tespit yapılırsa Cumhurbaşkanımızla birlikte paylaşacağız. Şu an içinde bulunduğumuz tesisle alakalı gerçek maliyetler henüz çıkmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bugünden maliyetle alakalı çalışmayı söylemek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz, ekonomiktir. İthal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz.

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