Bakan Dönmez kazaya ilişkin yeni açıklama... Kömür üretimine ara verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamayla ilgili bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

"MÜESSEMİZDE KÖMÜR ÜRETİMİNE ARA VERİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekiplerin, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ettiğini berliterek şunları söyledi:

"Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor. O alanı kontrol altına almak için kapatma kararı verildi. Kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle yangını kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime alınması için müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz.

"İHMAL, KUSUR, EKSİKLİK NE VARSA HUKUK GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ' ise şu açıklamaları yaptı:

"Tedbirler geliştirilerek alınmaya devam edilecek. Olayın olduğu anda 3 savcımız görevlendirildi, ancak hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı artırıldı, şimd, 5 Cumhuriyet Başsavcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Olay tüm yönleriyle araştırılacak. Amaç, tüm gerçeği ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa hukuk gereğini yapacaktır, kimsenin endişesi olmasın. Bu tahkikatı biz de yakında takip edeceğiz."