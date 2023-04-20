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20 Nisan 2023 Perşembe 14:42:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 14:42:00

Bakan Dönmez: "Herkesi mutlu edecek bir bayram hediyesi olacak"

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Dönmez, herkesi mutlu edecek bir müjde gelebileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV özel yanında önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Artık birilerinin bize ambargo uygulamasının bizim iş programımızı etkileme imkanı bu saatten sonra söz konusu olmayacak.

İnşallah devletimizin de milletimizin de kazandığının müjdesini bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olacak.

Herkesi mutlu edecek bir bayram hediyesi olacak.

Çok daha büyük rezervleri değerlendiriyoruz.

Etiketler : bakan dönmez karadeniz müjde doğal gaz
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