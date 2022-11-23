Bakan Dönmez: Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz
Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgelere kontrollü olarak enerji verildiğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Düzce merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ve AFAD sahada koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Düzce merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 23, 2022
Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ve AFAD sahada koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.
- MSB: Hudut Kartallarımız, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı
- Uzmanı açıkladı: Çok sığ bir deprem olması sebebiyle yüzeye yakın çok geniş alanda hissedildi
- Habur Sınır Kapısı'nda elektronik sigara operasyonu
- Türkiye'nin dev projeleri birbiri ardına hizmete alınıyor
- Başkan Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
- MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı