"Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz"

Bakan Dönmez: Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Düzce merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ve AFAD sahada koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.