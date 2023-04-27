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27 Nisan 2023 Perşembe 20:35:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 20:35:00

Bakan Dönmez: Gün gün dışa bağımlılığı azaltacağız

Kaynak: TRT Haber

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Enerjide dev adım Akkuyu Nükleer Güç Santrali nükleer tesis statüsüne kavuştu. Bakan Dönmez, "Artık yakıtın hazırlanma işlemleri var, bir yıl içinde çalışmaları tamamlayacağız "dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin doğal gaz ithalatına da olumlu katkı sunacağını söyledi. Bakan Dönmez, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk yakıtına kavuştu.

İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, tesisteki çalışmalara değindi.

TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİYE KAVUŞTU

Bakan Dönmez, "İşletmeye almadan önce en kritik aşama yakıtın bu tesise gelmiş olması. Dün itibariyle de tesise getirmiş olduk. Artık yakıtın hazırlanması bazı test kontrol işlemlerinin bazı yapılması gereken enstrümantal işler var. Bir yıl içerisinde bütün bunları tamamlayacağız. Aşama aşama sisteme elektrik veremeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, atılan adımın enerjide dışa bağımlılığı azaltacağına vurgu yaptı. Doğal gaz ithalatına da olumlu katkı sunacağını söyledi.

Dönmez, "Gün gün dışa bağımlılığı azaltacağız. Doğalgaz kullanımının çünkü yaklaşık 3'te biri elektrik üretiminde kullanılıyor. Biz oradaki elektrik üretimini doğal gazın kömürün payını bu tip yerli kaynaklarla azalttıkça ithalata ödediğimiz bedelleri de azaltmış olacağız" sözleriyle hedefleri anlattı.

KONUTLARA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Bakan Dönmez, konutlara ücretsiz doğalgaz müjdesiyle ilgili de konuştu. Bayramdan sonra vatandaşlara fatura göndermediklerini söyledi.

Dönmez, "Yazılımdaki değişikliler biter bitmez fatura gidecek . Kullanım miktarı yazacak fakat ödenmesi gereken kısımda sıfır yazacak. Kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" dedi.

Etiketler : türkiye dışa bağımlılık enerji
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