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01 Şubat 2023 Çarşamba 19:43:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 19:43:00

Bakan Dönmez: Gençler sayesinde üreten bir ülke olmak istiyoruz

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversitelerdeki mühendis adayı öğrencilerle çevrim içi buluştu. Dönmez, "Siz gençlerin sayesinde teknoloji tüketen değil, üreten bir ülke olmak istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tematik Kış Kampları dolayısıyla Van Gölü Gençlik Merkezi'nde bulunan çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencilerine çevrim içi hitap etti.

Türkiye'nin geleceğini gençlerin inşa edeceğini vurgulayan Dönmez, "Siz gençlerin sayesinde teknoloji tüketen değil, üreten bir ülke olmak istiyoruz" dedi.

Son yıllarda enerji alanındaki adımlarla "Türkiye Yüzyılı"nın enerjinin de yüzyılı olacağını ifade eden Dönmez, bu dönemde yapay zeka, enerji ve uzay teknolojileri, sanal teknolojiler, elektrikli ve otonom araçlar, akıllı şehirler ve nanoteknolojinin önemli bir yer tutacağını anlattı.

Gençlerin de bu alanlarda "başrolde" olacağını belirten Dönmez, "Şu an Karadeniz gaz sahasından Akkuyu NGS'ye kadar birçok projemizde yurt dışında yüksek lisansını tamamlamış arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sizler de bu arkadaşlarımızdan biri olabilirisiniz" diye konuştu.

Bakan Dönmez, hitabın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etiketler : Fatih Dönmez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı türkiye
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