"Fiyat artışları faturalara yansımayacak"

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31 Mart 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 14:00:00

Bakan Dönmez: Verimliliğin sesini takip et

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı. Dönmez, “Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu destekle fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı.

Enerji verimliliğinin önemine işaret edilen 40 saniyelik videoya ilişkin Dönmez, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." mesajını paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı.

Etiketler : Fatih Dönmez Enerji verimliliğ FATURA
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