"Fiyat artışları faturalara yansımayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı.

Enerji verimliliğinin önemine işaret edilen 40 saniyelik videoya ilişkin Dönmez, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." mesajını paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Dönmez, Twitter hesabından evlerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik bir video paylaştı.