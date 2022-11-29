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29 Kasım 2022 Salı 22:42:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 22:42:00

Bakan Dönmez, enerjide Filistin ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Enerji sektörünün tüm boyutlarında Filistin ile iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin en temel gereksinimlerinden biri olan enerjide, yaşadığı sorunların çözümüne katkı sunmaya ve başta elektrik olmak üzere, enerji sektörünün tüm boyutlarında Filistin ile iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim." dedi.

Bakan Dönmez, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin'in Türk halkının gönlünde her zaman çok özel bir yere sahip olduğunu ve Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında bugüne kadar hep yanında durduğunu kaydeden Dönmez, desteğin bundan sonra devam edeceğini söyledi.

Dönmez, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin teşkilinin, tüm bölgenin güvenlik, barış ve istikrarı için zaruret olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filistin'in uluslararası toplum içinde egemen ve eşit bir üye olarak hak ettiği yeri alması, en samimi dileğimizdir. Bu yöndeki çabalara da desteğimiz devam edecektir. Uluslararası toplum, bölgede gerginliği tırmandıran, iki devletli çözüm vizyonunu ve kalıcı barış zeminini tahrip eden tek taraflı adımların sona erdirilmesine ve Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik çabalarını artırmalıdır."

"Harem-i Şerif'in kutsiyetine yönelik ihlallere izin verilmemeli"

Dönmez, Batı Şeria'da artan gerilim ve yaşanan can kayıpları üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini vurgulayarak, Harem-i Şerif'teki statükoyu hedef alan taciz ve provokasyonlarda ciddi artış yaşandığına dikkati çekti.

"İslam dünyası için büyük önem taşıyan Harem-i Şerif'in statüsü ve kutsiyetine yönelik ihlallere izin verilmemelidir." ifadesini kullanan Dönmez, Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demokratik statüsünü değiştirme ve aşındırma girişimlerinin de muhakkak önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dönmez, "Filistinlilerarası Diyalog" kapsamında, ekimde Cezayir'de düzenlenen konferansın olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, konferans sonunda kabul edilen bildirinin, Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yardım ve desteğinin önceki yıllarda olduğu gibi süreceğini aktaran Dönmez, uluslararası topluma Ajansa katkılarını artırarak sürdürmeleri çağrısında bulundu.

"Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi"nin, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini savunmaya yönelik çalışmalarını da takdirle takip ettiklerini ifade eden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Filistinli kardeşlerimizin en temel gereksinimlerinden biri olan enerjide yaşadığı sorunların çözümüne katkı sunmaya ve başta elektrik olmak üzere enerji sektörünün tüm boyutlarında Filistin ile iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Bu vesileyle, Filistin davasına verdiğimiz desteğin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Etiketler : Bakan Dönmez Filistin Türkiye
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