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Bakan Dönmez duyurdu! 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
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07 Mart 2022 Pazartesi 22:31:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 22:32:00

Bakan Dönmez duyurdu! 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı

Kaynak: Akşam

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.

Enerji ve tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 4. sondaj gemisinin yola çıktığını açıkladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

Etiketler : Fatih Dönmez Türkiye sondaj gemisi
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