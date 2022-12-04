VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şanlıurfa Gençlik Buluşması
PKK/YPG'nin eteklerini tutuşturdu!
Macron'a göre Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerekiyor
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Yunanistan'daki "dinleme skandalı" iddialarına yeni isimler eklendi
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kılıçdaroğlu'na cevap: Ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
2024 Avrupa Halter Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi
Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz
Tarımsal desteklerin artırılması üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak
Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci olan öğrenciler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı toprak analizleriyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor
"Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün"
Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
"Ahlak polisi geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır"
Siber zorbalığa aile içi iletişimi zayıf çocuklar daha çok maruz kalıyor
ABD'de 5 milyon dolarlık "makarna" davası
Roma dönemine ait Tios tiyatrosu gün yüzüne çıkarılacak
Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor
04 Aralık 2022 Pazar 14:27:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 14:27:00

Bakan Dönmez, doğal gaz hizmeti götürülen Ceylanpınar'da konuk olduğu aileyle çay içti

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde doğal gaz arzı töreni sonrası konuk olduğu aileyle "doğal gaz ateşinde demlenen" çayı içti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceylanpınar'a doğal gaz verilmesi dolayısıyla dün düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ferhan ve Esmahan Çelik çiftinin evini ziyaret etti.

Dönmez'e, doğal gaz kullanılan ocakta hazırlanmış çay ile tatlılar ikram edildi.

Bakan Dönmez, Şanlıurfa'da Ceylanpınar ve Akçakale ile doğal gaz verilen ilçe sayısının 9'a çıktığını söyledi.

Diğer ilçelere yakın zamanda doğal gaz verileceğini belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğal gazı vermeye başladık. Kalan diğer ilçelere doğal gazın verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gazı götürdüğümüz yerler ve şehirlerimiz daha rahat nefes alıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz sokağa, caddeye daha rahat çıkıyor, yaşlılarımız öyle. Hava temizliğini siz de hissedeceksiniz."

Esmahan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evimizde ilk defa doğal gaz kullanmaya başladık. Çok mutlu olduk. Bizlere ve ilçemize bu hizmeti sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanımız Fatih Dönmez'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ferhan Çelik de doğal gaza kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Bakan Dönmez, Çelik ailesine günün anısına hediyeler verdi.

Etiketler : fatih dönmez ceylanpınar doğal gaz
"Serenay lise arkadaşımız"

"Serenay lise arkadaşımız"
Kubilay'ı sildi

Kubilay'ı sildi
2 yıl sonra tekli

2 yıl sonra tekli
Murat bozuldu

Murat bozuldu
Arabaları karıştırdı

Arabaları karıştırdı
Akçıl desteği

Akçıl desteği
Pastalı kutlama

Pastalı kutlama
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Klipten film setine

Klipten film setine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX