Bakan Dönmez, doğal gaz hizmeti götürülen Ceylanpınar'da konuk olduğu aileyle çay içti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceylanpınar'a doğal gaz verilmesi dolayısıyla dün düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ferhan ve Esmahan Çelik çiftinin evini ziyaret etti.

Dönmez'e, doğal gaz kullanılan ocakta hazırlanmış çay ile tatlılar ikram edildi.

Bakan Dönmez, Şanlıurfa'da Ceylanpınar ve Akçakale ile doğal gaz verilen ilçe sayısının 9'a çıktığını söyledi.

Diğer ilçelere yakın zamanda doğal gaz verileceğini belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğal gazı vermeye başladık. Kalan diğer ilçelere doğal gazın verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gazı götürdüğümüz yerler ve şehirlerimiz daha rahat nefes alıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz sokağa, caddeye daha rahat çıkıyor, yaşlılarımız öyle. Hava temizliğini siz de hissedeceksiniz."

Esmahan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evimizde ilk defa doğal gaz kullanmaya başladık. Çok mutlu olduk. Bizlere ve ilçemize bu hizmeti sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanımız Fatih Dönmez'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ferhan Çelik de doğal gaza kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Bakan Dönmez, Çelik ailesine günün anısına hediyeler verdi.