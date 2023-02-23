Bakan Dönmez: Binalara doğalgaz geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderdik. Doğalgaz arzı sağlandı. Binalarımıza doğalgazı getirmiş durumdayız." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderdik. Doğalgaz arzı sağlandı. Binalarımıza doğalgazı getirmiş durumdayız." dedi.
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