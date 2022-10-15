Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.
Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 15, 2022
41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti.
Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın.
Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.
Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.
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