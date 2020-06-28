Bakan açıkladı! Karadeniz'de bir ilk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri hakkında önemli açıklama... Bakan Dönmez, "Karadeniz'e ilk defa kendi milli sondaj gemimizle bu operasyonu yapacağız. Zonguldak açıklarında planlıyoruz. 'Tuna-1' adını verdiğimiz lokasyonda. 'Fatih'in şu anda Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri tamamlandı. Temmuz ayının ilk yarısında oradaki ilk operasyona başlamış olacağız. Türkiye Petrolleri'ndeki uzmanlar sahadan elde edilen sismik verilerin umut var olduğunu söylüyorlar. Karadeniz'de Romanya'da mesela bazı keşifler oldu bize yakın sahalarda. Bulgaristan'da bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katılığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Petrolleri'nin, Karadeniz'de daha önce uluslararası ortaklarıyla birlikte yaklaşık 5-6 derin deniz sondajı, 10 sığ deniz sondajı yaptığını anımsatan Dönmez, "Türkiye Petrolleri'nin kendi sondajıyla Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu.

Rezerv yakaladılar. Üretim de yapılıyor. Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var. Karadeniz'den o açıdan biraz daha ümitliyiz" dedi.

Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin faaliyetlerine ilişkin ise, "Karadeniz'e ilk defa kendi milli sondaj gemimizle bu operasyonu yapacağız.

Zonguldak açıklarında planlıyoruz. 'Tuna-1' adını verdiğimiz lokasyonda. 'Fatih Sondaj Gemisi temmuz ayının ilk yarısında oradaki ilk operasyonuna başlamış olacak.

Türkiye Petrolleri'ndeki uzmanlar sahadan elde edilen sismik verilerin umut var olduğunu söylüyorlar. Karadeniz'de Romanya'da mesela bazı keşifler oldu bize yakın sahalarda. Bulgaristan'da bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var" diye konuştu.