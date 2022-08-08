Bakan Dönmez: Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız. Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.