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11 Ekim 2021 Pazartesi 00:42:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 00:42:00

Bakan Çavuşoğlu'nun Sırbistan'da diplomasi trafiği

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla gittiği Sırbistan'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla gittiği Sırbistan'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

"SUDAN'A DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Bakan Çavuşoğlu, "Belgrad ziyaretine Sudan Dışişleri Bakanı kardeşim Meryem El-Sadık'la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan'a desteğimiz sürecek" dedi.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Belgrad ziyareti
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