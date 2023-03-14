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14 Mart 2023 Salı 21:23:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 21:23:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan yoğun görüşme trafiği

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Norveç ve Tunus Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, Kahramanmaraş merkezli depremler, NATO, tahıl koridorunun uzatılması konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uzatılması hususu ile Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU - HUİTFELDT GÖRÜŞMESİ

Bakan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Huitfeldt'e Norveç'in deprem sonrası gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uzatılması, Afganistan ve Somali'deki güncel gelişmeler ele alındı.

ÇAVUŞOĞLU, AMMAR İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı Nabil Ammar ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hem Norveçli hem de Tunuslu mevkidaşlarına deprem sonrası gösterdikleri destek ve dayanışması için teşekkür de etti.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı

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