Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşların tahliyesiyle ilgili flaş açıklama: Bir iki güne kadar güzel haberi bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklamada bulunurken, "Her iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Odessa'dan bugün bir otobüs kaldıracağız" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin tahliyesi konusunda iki tarafın yardımını istedik. Vatandaşlarımızın bugün, yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Lviv'den 2 otobüsün, Odesa'dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol'dan tahliyeler için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.