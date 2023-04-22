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22 Nisan 2023 Cumartesi 23:23:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 23:23:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı, Arnavut ve Macar mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Yapılan telefon görüşmelerinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

SUDAN DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, es-Sadık ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi ele alındı.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu İran Arnavut Macaristan
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