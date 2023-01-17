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17 Ocak 2023 Salı 17:46:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 17:46:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamasında, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, "(İsveç yönetimi) Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan rezalet provokasyonla ilgili İsveç'e tepki gösterdi. "Irkçı, nefret söylemi içeren bir terör eylemi. Kimse bizi kandırmasın" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan rezalet provakasyonuna tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Stockholm Şehir Savcılığı'nın provokasyonla ilgili soruşturmaya gerek olmadığı kararını "absürt" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, "İsveç, kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa kendini aldattığını bilmesini isterim. Irkçı, nefret söylemi içeren ve terör propagandası olan eylem. Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu suriye toprak bütünlüğü
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