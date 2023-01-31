Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika İsveç ve Finlandiya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'Her seviyede temaslarımız sıklaşarak devam ediyor' diyen Çavuşoğlu, 'İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele ayırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanını ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Tarihi ve özel bağlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti adı ile imzaladığımız ilk anlaşma Macaristan ile imzalanan barış anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın yüzüncü yılını kutlayacağız' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 'Çok samimi verimli toplantılar gerçekleştirdik. İlişkilerimizin tüm boyutlarını elden geçirdik. Birçok konuyu ele aldık. Özellikle enerji, güvenlik, savunma ve kültür gibi konuların öncelikli olması konusunda mutabık kaldık' dedi.

'Ticaret hacmimiz artıyor, potansiyel var. Bu rakamı daha da ileri götürebiliriz' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Enerjinin öncelikli olduğunu söyledik. Bugün enerji işbirliğimizi nasıl güçlendireceğimizi değerlendirdik. Azerbaycan'da çıkarılan gazın Macaristan ve bazı dostlarımıza ulaştırılması için biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz.'

'İki NATO müttefiki olarak savunma işbirliğimizi geliştirmemiz son derece normal' diyen Çavuşoğlu, 'Vatandaşlarımızın karşılaştığı bazı sorunları ilettik. Verdikleri katkı için kendilerine teşekkür ediyorum. Turizm işbirliğinde pandemi öncesi rakamları geçtik. Bu yıl ilave uçuşlar olacak. Karşılıklı turist sayısı artacak' ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna'daki savaşı da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, 'Savaşın bir an önce sona ermesi için samimi çaba sarf eden bir ülkeyiz. Savaşın bir gün masada biteceğini biliyoruz, çabalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

Çavuşoğlu, 'Tahıl anlaşması, esir takası, Zaporijya'daki bir hadisenin meydana gelmemesi için tesis edilen diyalog gibi birçok bilinen bilinmeyen görüşmeleri sağlamamız diplomasinin savaş sürerken bile işe yaradığını gösterdi. Cumhurbaşkanımızın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Biz NATO'nun gelişmesini destekliyoruz' diyen Szijjarto, 'Şubat ayında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini Meclis'te değerlendireceğiz. Biz Türk tarafına hızlı davransınlar diye bir baskıda bulunmadım çünkü bu benim işim değil. Ben bunu Türkiye'ye bırakıyorum, Türk hükümetine ders veremem.' ifadelerini kullandı.

'Hristiyan bir insan olarak başka bir dinin kutsal kitabının yakılmasını kesinlikle kabul edilemez olarak buluyorum' diyen Macar bakan sözlerine şöyle devam etti;

'NATO'ya üye olmak isteyen bir ülkeyle ilgili konuşuyoruz. Belki biraz daha iyi davranışta bulunmalılar. Bunları sadece bir gözlemci olarak söylüyorum, biraz daha fazla saygı gösterilmeli. Bir dinin kitabını yakmak kabul edilemez bir şey bunu bir kez daha söylüyorum.'

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