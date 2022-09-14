14 Eylül 2022 Çarşamba 09:52:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 10:00:00
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli
Bakan Çavuşoğlu: 'Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı.'dedi.
[Rusya-Ukrayna savaşı]Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu ortamda herkes 'Bir çözüm mümkün olur mu?' diye Türkiye'ye soruyor. Biz de düşüncelerimizi, çabalarımızı muhataplarımıza aktarıyoruz. Bu şartlarda bile Türkiye'nin aktif politikası sayesinde somut adımlar atılabiliyor.
Bakan Çavuşoğlu: 'Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı.'
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