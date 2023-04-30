VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"8 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak"
Bakan Çavuşoğlu'ndan "Milli Davamız Kıbrıs" paylaşımı
Bir 'Temel' fıkrası daha
FETÖ'nün bir iftirası daha çürütüldü
Bakan Kurum açıkladı... "İstanbul'da 66 bin binamız başvuru yaptı"
Kılıçdaroğlu 'PKK terör örgütü' diyemedi!
30 Nisan 2023 Pazar 21:32:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 21:32:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Milli Davamız Kıbrıs" paylaşımı

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası ve etrafından enerji kaynaklarındaki haklarını ve menfaatlerini koruduk, korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, "Milli Davamız Kıbrıs, Girişimci, İnsani ve Etkili Dış Politikamız" mesajıyla Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğine dair paylaşımda bulundu.

Yarım asırdır denenen federasyon çözüm modelinin artık uygun olmadığını Türkiye'nin Kıbrıs Türk tarafıyla vurguladığını belirten Çavuşoğlu, KKTC'nin "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm" vizyonuna verdikleri kuvvetli desteğe dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak kabul edilmesini sağladığını vurgulayarak, böylece KKTC'nin ilk kez anayasal adıyla bir uluslararası kuruluşa kabul edildiğinin altını çizdi.

46 yıldır kapalı olan Maraş'ın KKTC'ye yeniden kazandırılması için KKTC hükümetinin Maraş açılımını da desteklediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası ve etrafından enerji kaynaklarındaki haklarını ve menfaatlerini koruduk, korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu kıbrıs dışişleri bakanı
Hem müzik hem sohbet

Hem müzik hem sohbet
Fahriye dövüşerek zayıflıyor

Fahriye dövüşerek zayıflıyor
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Sevgilisini yalnız bırakmadı

Sevgilisini yalnız bırakmadı
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
'Karanlık' Gece'den aydınlığa

'Karanlık' Gece'den aydınlığa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX