Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: Sonuçları olacağını göstermeliyiz

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10 Haziran 2020 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 18:07:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'in ilhak planına tepki: Sonuçları olacağını göstermeliyiz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir. İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri ilhak planına sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir" dedi.

Çavuşoğlu, "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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