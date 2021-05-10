10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:01:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin için diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarıyla ilgili olarak İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştüğü kaydedildi.
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