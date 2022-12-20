Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarka'nın yeni Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Rasmussen'e tebriklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'nın yeni Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile bugün tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve NATO genişlemesi de ele alındı.
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