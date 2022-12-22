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22 Aralık 2022 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 10:56:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan'da kızların üniversite eğitiminin engellenmesine ilişkin açıklama: Böyle bir yasağı reddediyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da kız öğrencilerine yönelik üniversitede eğitim yasağı bizleri derinden üzdü. Ciddi bir endişe kaydağıdır. Bu yasak İslami de değil insani de değil. Böyle bir yasağı reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak ile ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamasında, "Afganistan'da kız öğrencilerine yönelik üniversitede eğitim yasağı bizleri derinden üzdü. Ciddi bir endişe kaydağıdır. Bu yasak İslami de değil insani de değil. Böyle bir yasağı reddediyoruz" dedi.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu afganistan kız üniversite eğitim
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