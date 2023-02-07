Bakan Çavuşoğlu'na Türkmenistanlı mevkidaşından başsağlığı

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, başsağlığı dileğinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meredov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Meredov, Türkiye'de çok sayıda kişinin hayatına kaybetmesine ya da yaralanmasına neden olan depremlerle ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

Meredov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.