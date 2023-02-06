Bakan Çavuşoğlu'na farklı ülkelerden taziye ve dayanışma mesajları geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, telefonla Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, AP Milletvekili İlhan Küçük, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki de, Bakan Çavuşoğlu'na ilettikleri mesajla taziyelerini iletti ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.