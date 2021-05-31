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31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59:00

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile 25 maddede görüş birliğine vardık

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 'Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. Yunan tarafıyla 25 maddede görüş birliğine vardık' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Yunanistan, Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda anlaşmaya vardı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık"

"(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır"

"Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız"

Etiketler : türkiye yunanistan mevlüt çavuşoğlu
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