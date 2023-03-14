Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü.
Konsolosluk konularının değerlendirildiği görüşmede ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da ele alındı.
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