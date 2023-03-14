Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü.

Konsolosluk konularının değerlendirildiği görüşmede ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da ele alındı.