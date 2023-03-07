Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü.