07 Mart 2023 Salı 00:03:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 00:03:00
Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü.
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