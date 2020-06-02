02 Haziran 2020 Salı 22:57:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 23:33:00
Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplayacak.
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