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19 Mayıs 2023 Cuma 17:44:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 17:44:00

Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşımızı tehdit edip fişliyorlar

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletimizi fişlemeye kadar son günlerde, Alanya halkının üzerinde özellikle çok ciddi baskıların olduğunu görüyoruz. Tek tek evlere gidip 'Oy verecek misiniz vermeyecek misiniz? Vermeyecekseniz şöyle olur böyle olur' diyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Halk seçimlerde ne karar verirse kabul ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fakat milletimizin üzerinde bazı baskıları da görüyoruz. Özellikle Alanya ve Antalya'da. Kim olursa olsun sivil toplum örgütü olur, şahıslar olabilir, herkes kendisi için, başkası için, tuttuğu partisi için, adayı için oy isteyebilir. Bu son derece doğaldır. Fakat milletimizi fişlemeye kadar son günlerde, Alanya halkının üzerinde özellikle çok ciddi baskıların olduğunu görüyoruz. Tek tek evlere gidip 'Oy verecek misiniz vermeyecek misiniz? Vermeyecekseniz şöyle olur böyle olur' diyorlar. Vatandaşımızı tehdit ediyorlar, fişliyorlar. Bu suçtur" dedi.

"BUNUN KANUNDA BİR KARŞILIĞI VAR"

Vatandaşın yalnız olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz devlet olarak vatandaşımızın hakkını hukukunu korumakla mükellefiz. Bunu yapanlara karşı da hukuki anlamda da devletimiz ve özellikle devletimizin kurumları yargı ve diğer kurumlarımızda elbette ki milletimizin haklarını koruyacaktır. Herkes herkesten oy isteyebilir ama milletimizi kimse tehdit etmesin, kimse milletimize yönelik şantajda bulunmasın. Bunun kanunda bir karşılığı var. Bu bir anayasal suçtur ve milletimiz yalnız değildir. Alanyalılar ve Antalyalılar yalnız değildir. 85 milyon insan yalnız değildir. Devletimizin anayasası var, kanunları, kuralları var. Kimse bunları çiğneyerek vatandaşımızı tehdit etmeye kalkmasın. Bunun da takipçisi olacağımızı özellikle buradan sizin aracılığınızla söylemek istiyorum" dedi.

"ONDAN SONRASINA YARGIMIZ KARAR VERECEK"

Son günlerde kendilerine çok sayıda mesaj geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz tabii ki bize gelen mesajları ilgili kurumlarımıza, emniyet ve yargıya iletiyoruz. Ondan sonrasına yargımız karar verecek. O konuda ben devletin bir bakanı olarak herhangi bir karar veremem. Ancak bize gelen bu şikayetleri de ilgili mercilere iletmek ve bunun da takipçisi olmak bizim görevimiz."

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu alanya
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