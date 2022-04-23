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23 Nisan 2022 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 18:16:00

Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

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Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustillo'ya Türkiye'de Galatasaray ve Fernerbahçe'de futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossi'nin imzalı formalarını hediye etti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye
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