Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustillo'ya Türkiye'de Galatasaray ve Fernerbahçe'de futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossi'nin imzalı formalarını hediye etti.