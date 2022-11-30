Bakan Çavuşoğlu, Türkmen ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinde, gelecek dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu, Meredov ile ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.
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