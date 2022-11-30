Bakan Çavuşoğlu, Türkmen ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Türkmen ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinde, gelecek dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Meredov ile ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.