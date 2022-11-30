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30 Kasım 2022 Çarşamba 00:43:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 00:43:00

Bakan Çavuşoğlu, Türkmen ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinde, gelecek dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Meredov ile ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu bakanlık İran Dışişleri Bakanı
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